"Ну и сволочь": Собчак разнесли за несоблюдение карантина после известия о коронавирусе

Ксения Собчак нарвалась на резкую критику россиян. Многие заметили, что телеведущая не соблюдала режима самоизоляции, узнав о своем диагнозе.

На днях Ксения Собчак официально подтвердили в эфире Первого канала, что больна CJVID-19. При этом слухи о том, что журналистка инфицирована, ходили с середины октября. Однако она это отрицала.

Пользователи Сети возмутились тому. что телеведущая и ее муж, режиссер Константин Богомолов не соблюдали карантин сразу после того, как звезде поставили неутешительный диагноз. Россияне догадались, почему Ксения Собчак так не признавалась в болезни. Они считают, что знаменитость вела себя так, чтобы посетить спектакль супруга.

Так, 20 октября она появилась в концертном зале "Барвиха Luxury Village" на громкой премьере постановки "Бесы". Примечательно, что и Богомолов, как муж пациентки с COVID-19, тоже обязан соблюдать двухнедельный карантин. А для него это означало бы отмену всех репетиций. К тому же, он не смог бы прийти на премьерный показ собственного спектакля.

Народ негодует: неужели звездной паре все сойдет с рук? "Получается, что она публично дала ложную информацию об отсутствии вируса, а сама с ним по мероприятиям ходила, где могла заразить других людей?", "С подтвержденным диагнозом ходила на спектакль мужа. Ну и сволочь", – пришли в бешенство пользователи Сети.

Напомним, ранее Ксения Собчак призналась, что коронавирус перенес и ее трехлетний сын Платон. Малыш переболел еще летом. Однако свою мать заразил, по мнению специалистов, не он, а человек с таким же диагнозом, с которым звезда общалась позже.