"Как провинившийся мальчик перед мамой": отношения Богомолова и Собчак вызвали вопросы

Телеведущая и Константин Богомолов – одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в прошлом сентябре. Ради нового возлюбленного Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона.
По словам эксперта, в хороших отношениях мужчина и женщина стараются прикасаться друг к другу всей боковой поверхностью тела, прижимая самое ценное – бедра. Внимательно рассмотрев снимок теледивы и режиссера, он отметил, что они стоят, "как две прислоненные друг к другу палки".
Кроме того, Анищенко заметил, что Богомолов еще и развернул ступни от супруги. Он добавил, что счастье мужчины в отношениях показывает его уверенность и силу. Режиссер же, по его мнению, выглядит, "как провинившийся мальчик перед мамой". Его ноги слегка согнуты и стоят узко, а носки направлены внутрь.
Отметил эксперт и еще одну интересную деталь на фото. Константин Богомолов просто положил руку на Ксению Собчак, даже не сжав ее, как это обычно делают влюбленные. Судя по комментарию специалиста, отношения журналистки и режиссера вызывают ряд вопросов и, возможно, не являются такими безоблачными, как кажется на первый взгляд.
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