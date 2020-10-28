"Импотенции не существует": в Сеть попало интимное видео с Алибасовым и молодой помощницей

В личном блоге артист опубликовал два видео, на которых показал, как отдыхает. На первом ролике девушка массирует звезде спину, причем так сильно, что Бари Алибасов аж вскрикивает.
В подписи продюсер заявил, что его новая помощница и массажистка Вика рассказала, что импотенции не существует. "Полностью согласен!" – написал мужчина.
На втором видео девушка исполняет для Бари Алибасова танец живота. На Вике надето полупрозрачное платье зеленого цвета. Она динамично двигает бедрами под песню "Фаина" группы "На-На". Артист едва сдерживается, чтобы не ухватиться за аппетитные формы помощницы. В конце ролика продюсер все же целует девушку в шею, сообщает Пятый канал.
Поклонники неоднозначно восприняли столь интимные видео. "Да, уж! Массажистка талантлива во всем (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очередная претендентка на сердце Бари", " Бари денег не куда девать, а этой марфуше надо денег заработать, пазл готов. А, рядом надувная кукла сидит, видите ее?", "В Турции ей мужчины прохода не дадут", – написали в комментариях.
Напомним, отношения Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшились из-за разборок с недвижимостью. Актриса заявила, что подарила супругу квартиру, а тот переписал ее на своего помощника. Теперь же артистка желает вернуть собственность, но продюсер больше не идет навстречу.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Швондер и Людка
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога
почему женщины не стареют красиво
русские мужчины не самые красивые
А у вас жены дома убираются?
изменой за измену
Моя жизнь кончена...
Как называется женщина "бабник"?