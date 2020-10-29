"Всегда была сильная связь": Решетова рассказала о причастности матери Тимати к разводу

Мать Тимати Симона Юнусова очень влиятельная женщина и бабушка своих внуков. Не секрет, что из двух последних избранниц драгоценного сына она больше любила предыдущую гражданскую жену Тимати – Алену Шишкову. Поклонники судачат, не мать ли развалила семью рэпера с Анастасией Решетовой.

В своем "Инстаграм" Решетова то и дело оправдывается из-за разрыва с рэпером Тимати. Фанаты постоянно указывают ей на то, что его мама была не особо рада их отношениям. При этом о предыдущей девушке Тимати Алене Шишковой Симона всегда хорошо отзывалась.

Однако Анастасия Решетова опровергает сплетни. По ее словам, в развале семьи виноваты только они с Тимати.

"Неужели вы думаете, что кто-то в силах испортить отношения между людьми, у которых всегда была такая сильная связь? Нет, вы этом виноваты только мы сами", – приводит слова модели Paparazzi.ru.

Примечательно, что несмотря на все слухи и домыслы, Тимати пока так и не женился официально ни разу. Даже появление дочери в предыдущих отношениях и сына в следующих не повлияло на изменение семейного статуса. Фактически, Тимати никогда не выходил из роли завидного холостяка. Кстати, сейчас он принимает участие в шоу "Холостяк", где за его сердце вновь борются красавицы.

Недавно блогер Лена Миро предостерегла новую потенциальную пассию рэпера от повторения судьбы предыдущих его девушек. По мнению светской обозревательницы, у Тимати скоро будет целый гарем, а всех его "наложниц" ждет одна и та же судьба.

Сейчас 24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова воспитывает годовалого сына Ратмира одна. После известия об участии рэпера в новом шоу она заявила, что мальчик будет расти без участия медийного папаши. О расставании пары заговорили летом этого года. После того, как модель улетела к отцу рэпера в Сен-Тропе вместе с ребенком, стало известно о разладе в семье.