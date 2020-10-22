За сердце Тимати на "Холостяке" поборется двойник Решетовой

В начале осени Тимати и Анастасия Решетова объявили о своем расставании. Спустя пару недель рэпер заявил, что примет участие в новом сезоне шоу "Холостяк". Наконец, стал известен список участниц.

В кастинге участвовали 30 тысяч претенденток, однако отбор пока еще не закончился. Стоит отметить, такого количества заявок организаторы не получали еще никогда – это рекорд.

Одна из претенденток на сердце Тимати уже известна – ей стала 26-летняя модель Елена Белкина. Девушка невероятно похожа на бывшую подругу рэпера – почти двойник. Также она участвовала в конкурсе "Мисс Россия" за два года до того, как Анастасия Решетова заняла одно из призовых мест.

У модели довольно популярный инстаграм-аккаунт – на нее подписано порядка 120 тысяч человек. Блогер придерживается здорового образа жизни и проводит спортивные марафоны, направленные на похудение.

Стоит отметить, ранее появилась информация, что за внимание Тимати поборется бывшая участница шоу "Дом-2" Марина Мексика. Однако пока эти данные официально не подтверждены.

Напомним, как только стало известно о том, что рэпер станет новым героем "Холостяка", поклонники заподозрили его в обмане. Некоторые предположили, что на самом деле артист не расстался с Анастасией Решетовой, а просто решил "хайпануть" на отношениях, как это ранее уже сделали Джиган и Оксана Самойлова.

Впрочем, модель слухи опровергла, отметив, что воспитание ей не позволит пиариться на святой для нее теме семьи. Что ж, поживем увидим!