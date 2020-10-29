Объявлено об окончательном расставании Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Совсем недавно, месяц назад, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина воссоединились на скандально известной программе "Пусть говорят". Это случилось спустя полгода разлуки. Пара вынужденно рассталась из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Не секрет, что после регистрации брака новоиспеченные супруги продолжили жить отдельно друг от друга, так им было удобнее. Они регулярно виделись. Но из-за режима самоизоляции встреч не стало. А тут еще отношения накалились, когда Лидия Федосеева-Шукшина выяснила, что за ее спиной Бари Алибасов переписал квартиру в Новой Москве на своего помощника Сергея Моцаря, хотя эту недвижимость актриса оформила на продюсера. Правда, потом она стала утверждать, что не делала этого. Якобы Федосеева-Шукшина сама не понимала, что подписывает.
Так или иначе, после воссоединения казалось, что у пары все хорошо. Они нашли общий язык и даже передумали разводиться (отношения накалились настолько, что продюсер объявил о желании расстаться с женой окончательно). Но не тут-то было. Не успели поклонники именитых пенсионеров вздохнуть свободно, как появилась новая тревожная информация.
Якобы Бари Алибасов все же принял решение оформить развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Продюсеру не понравилось, что в результате скандала с квартирой в Новой Москве он предстал в совершенно ужасном свете. Журналисты связались с адвокатом Лидии Федосеевой-Шукшиной.
"Думаю, в этот раз мы его опередим. Он уже повторяется. Имущество Лидии Николаевны, да и ее нервная система будут целее. Кроме того, в случае развода Алибасов автоматически исключается из состава обязательных наследников, к которым он, как пенсионер (в силу возраста), относится", – сообщила помощница актрисы Юлия Вербицкая.
Напомним, что недавно суд вынес решение о том, что дарственная, подписанная Лидией Федосеевой-Шукшиной в пользу Бари Алибасова, будет аннулирована. Соответственно, квартира вновь будет принадлежать актрисе, даже несмотря на то, что продюсер успел переоформить жилье на помощника Сергея Моцаря.
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