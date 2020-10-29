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Шоу-бизнес
Объявлено об окончательном расставании Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Объявлено об окончательном расставании Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/alibasov_nana
Появилась информация, будто Бари Алибасов снова заговорил о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Помощница актрисы заявила, что на сей раз они его решили опередить.
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Совсем недавно, месяц назад, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина воссоединились на скандально известной программе "Пусть говорят". Это случилось спустя полгода разлуки. Пара вынужденно рассталась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Не секрет, что после регистрации брака новоиспеченные супруги продолжили жить отдельно друг от друга, так им было удобнее. Они регулярно виделись. Но из-за режима самоизоляции встреч не стало. А тут еще отношения накалились, когда Лидия Федосеева-Шукшина выяснила, что за ее спиной Бари Алибасов переписал квартиру в Новой Москве на своего помощника Сергея Моцаря, хотя эту недвижимость актриса оформила на продюсера. Правда, потом она стала утверждать, что не делала этого. Якобы Федосеева-Шукшина сама не понимала, что подписывает.

Так или иначе, после воссоединения казалось, что у пары все хорошо. Они нашли общий язык и даже передумали разводиться (отношения накалились настолько, что продюсер объявил о желании расстаться с женой окончательно). Но не тут-то было. Не успели поклонники именитых пенсионеров вздохнуть свободно, как появилась новая тревожная информация.

Якобы Бари Алибасов все же принял решение оформить развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Продюсеру не понравилось, что в результате скандала с квартирой в Новой Москве он предстал в совершенно ужасном свете. Журналисты связались с адвокатом Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Думаю, в этот раз мы его опередим. Он уже повторяется. Имущество Лидии Николаевны, да и ее нервная система будут целее. Кроме того, в случае развода Алибасов автоматически исключается из состава обязательных наследников, к которым он, как пенсионер (в силу возраста), относится", – сообщила помощница актрисы Юлия Вербицкая.

Напомним, что недавно суд вынес решение о том, что дарственная, подписанная Лидией Федосеевой-Шукшиной в пользу Бари Алибасова, будет аннулирована. Соответственно, квартира вновь будет принадлежать актрисе, даже несмотря на то, что продюсер успел переоформить жилье на помощника Сергея Моцаря.

Автор: 29 октября 2020, 08:38 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

Дора
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Оля продала 2 квартиры в ШУЕ!!! За 3 копейки, вот ужас так ужас!!!
Гость
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Клоуны!
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