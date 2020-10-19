Вот это поворот! Помощница Федосеевой-Шукшиной сбежала из России

На днях стало известно, что Лидии Федосеевой-Шукшиной удалось через суд признать недействительным договор дарения собственной квартиры мужу Бари Алибасову. В этом деле ей помогала адвокат Юлия Вербицкая. Однако теперь стало известно, что женщина в спешке покинула страну.

На прошлой неделе обсуждалось, что Лидия Федосеева-Шукшина смогла через суд вернуть себе недвижимость в Новой Москве после того, как сама же переписала ее на Бари Алибасова в прошлом году. Для нее стало неприятной новостью, что муж, в свою очередь, оформил жилье на молодого помощница Сергея Моцаря.

При этом и продюсер и сам Моцарь утверждали, что квартира, несмотря на документы, фактически принадлежит артистке и та может в ней жить, сколько ее душе угодно. Однако актриса отвечала, что не может смириться с такой постановкой вопроса, ведь по документам эта недвижимость ей не принадлежит.

Когда же стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина смогла победить в этом нелегком судебном процессе (его сложность признавала даже ее помощница, адвокат Юлия Вербицкая), артистка очень обрадовалась. Однако дальше случилось нечто неожиданное. Адвокат актрисы спешно покинул страну.

Юлия Вербицкая призналась, что уехала в Великобританию, причем не просто так. "К сожалению, в последнее время я получаю множество угроз в свой адрес. Они поступают на мой номер телефона и в социальные сети. Просто невыносимо!" – объяснила помощница Лидии Федосеевой-Шукшиной.

При этом адвокат выразила надежду, что это все же не связано с актрисой. "Мне бы не хотелось связывать их с сотрудничеством с Лидией Николаевной, интересы которой я представляю уже на протяжении нескольких лет. Всем известно, что я свою подопечную не даю в обиду. Победа в суде над Алибасовым в очередной раз это доказала", – подчеркнула Вербицкая.

Она предположила, что угрозы могут исходить от людей из окружения Бари Алибасова. Также Юлия Вербицкая сообщила, что в Великобритании пробудет две недели. За это время, выразила надежду помощница, ситуация стабилизируется.