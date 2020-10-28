Показавшая растительность на теле дочь Гузеевой вызвала отвращение

Наследница Ларисы Гузеевой не постеснялась выложить в "Инстаграм" снимок, на котором запечатлена в неестественной позе: Ольга, одетая в белую майку и джинсы, демонстративно закинула за голову одну руку, чтобы продемонстрировать небритую подмышку.
Следом последовали еще несколько странных фото Бухаровой. Подписчики атаковали Ольгу вопросами, почему она выложила фото с растительностью на теле, ведь это выглядит негигиенично. Но девушка лишь задалась вопросом: "Почему людей интересуют мои подмышки?".
Дочь Гузеевой не идет на поводу у общественного мнения. Она неоднократно давала понять, что может позволить себе быть разной и заниматься всякими вещами. Девушка готова публиковать в Сети все что угодно до тех пор, пока это не вредит людям.
Несмотря на то, что ведущая "Давай поженимся!" привыкла к своеобразному поведению дочери, иногда все же шокируется. Однажды Лариса рассказывала, как Ольга сплюнула ей в руку еду, которая была не по вкусу.
Напомним, недавно Гузеева почтила память матери, которая скончалась несколько лет назад. Телеведущая призналась, что никогда никого так не любила.
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