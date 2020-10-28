"Как будто полк солдат выкормила": 61-летняя Гузеева сокрушается из-за обвисшей груди

После роли Ларисы Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" в 1984 году по Ларисе Гузеевой сходили с ума многие мужчины Союза. Но сегодня у нее появились серьезные конкурентки!

Ежедневно к 61-летней Гузеевой на Первый канал приходят разные невесты в программу "Давай поженимся!" И у иных такие соблазнительные формы и такое образование!.. "А у меня четыре года институт (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии – Прим. ред.) – сокрушается Сябитова. – И грудь у меня такая, будто полк солдат выкормила, а других вон как стоит".

Скептически высказалась Лариса и о собственной фигуре. Одна из участниц "Давай поженимся!" встала на голову. "Я так тоже умела когда-то, когда была молодая и не такая и не такая жирная", – сокрушается Гузеева.

Хотя Лариса Гузеева делает все, чтобы не набирать лишние килограммы. Недавно она отправилась на рынок за молоком, где продавцы наперебой стали предлагать звезд отведать свежайших сливок. Но она отказалась со словами: "Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю".

Напомним, что ранее Лариса Гузеева призналась, что в молодости "была отвратительной, никакой: ни помощницей, ни хозяюшкой". По словам актрисы, до десятого класса она даже ни разу не стирала себе нижнее белье – все делали за нее.