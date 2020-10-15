Гузеева стравила между собой народ: Несчастная ты баба

На фотографиях артистка сидит на лавочке в тени декоративного виноградника. На актрисе надеты кроссовки, спортивные штаны, тельняшка и легкая стеганая куртка болотного цвета. В руках телеведущая держит стаканчик из-под кофе. В подписи к снимку она отметила, что у нее выдался чудесный день.
Поклонники с восторгом восприняли фото Ларисы Гузеевой. Многие отметили, что она выглядит просто прекрасно! Однако нашлись и недовольные. Например, одна из подписчиц выдала странный пассаж о том, что сейчас, видимо, модно показывать, как люди пьют утренний кофе. Она усомнилась в том, что стаканчик звезды действительно не пустой.
Лариса Гузеева ответила в свойственной ей манере. "Это день. В стакане кофе. У меня съемки. Пятиминутный перерыв. Вас жаль (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала актриса. Тут же подключились и другие пользователи "Инстаграм".
"Несчастная ты баба. Если в твоем понимании выпить на природе чашечку чая это вошло в моду. А с пустым стаканом стоят нищие под церковью!", "Боже, что за сарказм, вам занять свои мозгочки нечем, кроме как убаюкивать себя мыслью, что не так то все и чудно у кого то?" – начали переругиваться поклонники Ларисы Гузеевой. Впрочем, сама она в этой ветке комментариев больше не появилась.
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