Гузеева о смерти близкого человека: Никого так не любила

В шоу "Давай поженимся!" Гузеева кажется сильной женщиной, но иногда телеведущая все-таки бывает сентиментальной. Например, накануне актриса поделилась старым снимком матери, скончавшейся 12 октября 2018 года. Она призналась, что "никого так не любила", поблагодарила родительницу и попросила у нее прощения.
Когда мама болела, Лариса ушла из антепризы, перестала сниматься в кино. Телеведущая даже не хотела работать над шоу "Давай поженимся!". Нельзя было плакать, потому что испортился бы грим. Смерть родительницы и вовсе выбила ее из колеи. "Жизнь разделилась на до и после", – признавалась Гузеева.
Артистка была очень близка с матерью. В молодости, когда ровесницы мечтали о мужчинах, Лариса хотела жить с ней. На эту тему Гузеева общалась с журналистами лишь однажды. Вообще, она не любит ни с кем разговорить о матери. "Это самое интимное и тяжелое", – говорила телеведущая.
Напомним, недавно Гузеева впечатлила поклонников своей красотой. Актриса скинула несколько килограммов, из-за чего стала выглядеть на 10 лет моложе. Но поклонники подозревают, что дело не только в похудении, поэтому просят раскрыть секрет преображения.
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