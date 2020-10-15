"У нас все разрушилось": Алибасов обратился к Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина снова оказались главными героями нового выпуска скандально известного шоу "Пусть говорят". Недавно стало известно, что актриса смогла отсудить обратно свою же квартиру у мужа.

Лидия Федосеева-Шукшина смогла через суд вернуть себе недвижимость в Новой Москве после того, как сама же переписала ее на Бари Алибасова в прошлом году. Для нее стало неприятной новостью, что муж, в свою очередь, оформил жилье на молодого помощница Сергея Моцаря.

82-летняя артистка невероятно рада такому исходу дела, ведь было мало шансов на то, что суд аннулирует эту сделку. Это говорила даже адвокат актрисы Юлия Вербицкая. К счастью, их опасения не подтвердились.

В новом выпуске шоу "Пусть говорят" Лидия Федосеева-Шукшина поделилась своей радостью. Правда, сделала это не в студии, через видеосвязь. "К сожалению, я заболела, давление повысилось. Это годовое переживание. Слава Богу, что осталась жива. Я прячу чувства. Когда остаюсь одна, моя подушка все узнает. Но я знала, что мы победим", – заявила актриса.

Зато в студии появился Бари Алибасов. Примечательно, что продюсер не поздравил супругу с победой в суде. Более того, выяснилось, что они с тех самых пор и не виделись. Лидия Федосеева-Шукшина пригласила его в гости. Отметим, что супруги с дня свадьбы живут раздельно, что совершенно не скрывают и даже считают нормальным.

"Мы с тобой немножечко разошлись. Как только появилась Оля, у нас все разрушилось. Ты сама знаешь, кто такая Оля", – сказал жене Бари Алибасов. Речь идет о младшей дочери Лидии Ольге Шукшиной. Женщина изначально была против Бари Алибасова. А когда стало известно о замужестве матери, то Ольга пришла в ярость. Когда же начались проблемы у супругов (речь идет о скандале из-за пресловутой квартиры), то Ольга первая стала уговаривать мать развестись. К счастью, Федосеева-Шукшина и Алибасов смогли найти общий язык.

На программе актриса предложила мужу встретиться в той самой окаянной квартире, чтобы поговорить наедине. Даже Ольга смилостивилась и предложила специально для них заказать лимузин, чтобы те доехали до квартиры с максимальным комфортом (или это была тонкая издевка).

Однако Бари Алибасов не ответил ни да, ни нет. А когда ведущий шоу Дмитрий Борисов поинтересовался у него, смог бы он, как Лидия Федосеева-Шукшина, переписать на нее квартиру, тот сказал: "Да меня же сын грохнет". Дело в том, что наследник продюсера, тоже Бари, убежден, что семья Шукшиных только того и добивается, чтобы завладеть имуществом продюсера.