С миру по нитке: Зудина сообщила о сборе миллионов на лечение тяжелобольного ребенка

Марина Зудина призналась, что часто по зову сердца и души участвует в различных благотворительных программах и акциях. "Я знаю что, есть те, кто приходится труднее и тяжелее. Поэтому не нужно жить только для себя и думать только о себе, – говорит актриса. – Когда тяжелобольному ребенку требуется несколько миллионов на лечение ребенка и я вижу, что сбор закрыт, что нужная сумма найдена, то неимоверно счастлива!"
"Когда ты делаешь кого-то счастливым, можешь кому-то помочь – в этом и есть главная ценность жизни, как мне кажется", – заверила актриса.
Напомним, у многих звезд есть собственные благотворительные фонды. Например, Фонд Константина Хабенского помогает огромному количеству детей, которые заболели онкологией и имеют опасные поражения головного мозга. Фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями и профильным клиникам, занимается развитием донорского и волонтерского движений. В 2011 году певица Анита Цой основала Фонд помощи детям, имеющим врожденную инвалидность. А Егор Бероев и Ксения Алферова решили помогать детям с синдромом Дауна, аутизмом и церебральным параличом.
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