"Похоже на советскую выжженную химию": Зудина привлекла внимание рыжей шевелюрой

Звезда сериала "Содержанки" сменила имидж. Такой Марину Зудину еще не видели.

Артистка предстала перед камерой в компании приятельницы, стилиста Марины Красновой. На получившемся фото знаменитость облачена в бардовое платье украшенное вставками из черного гипюра. Голову Марины Зудиной венчает огненно-рыжий парик. Судя по всему, артистка готовится к новой роли.

"Тот случай, когда очевидно, что гример любит красный цвет!" – написала звезда сериала "Содержанки" в личном микроблоге. Затем она добавила, что эта страсть оказалась заразительной. Тон парика, как оказалось, совпал с мироощущением Марины Зудиной.

Одной из первых о новом образе артистки высказалась Дарья Мороз. Коллега Зудиной по "Содержанкам" не скрывала восхищения. "Вааааааау🔥🔥🔥🔥🔥 Марине привет!!😘 здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мороз в комментариях. За смелость хвалили Марину Зудину и другие коллеги по цеху.

Между тем пользователи Сети отметили, что парик изменил внешность актрисы не в лучшую сторону. "Похоже на советскую выжженную " химию", которую пытаются реанимировать хной...", "Не надо под себя ,Вам не идут вульгарные цвета. Лицо нежное А у гримера типичное окрашивание тех лет... зачем", – рассуждали интернет-пользователи.

Как писали "Дни.ру", Марина Зудина считает, что дочь Мария растет ее копией. Наследница напоминает артистке ее саму в юности. "И хотя у меня не было таких красивых нарядов, я была такой же счастливой, как и Мария", – говорила звезда сериала "Содержанки".