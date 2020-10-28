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Поджавший хвост Прилучный рвется к бывшей жене после разрыва с любовницей

Поджавший хвост Прилучный рвется к бывшей жене после разрыва с любовницей

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
После амурных утех со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович и расставания с ней Павел Прилучный остался один. Теперь актер не знает, как вымолить прощение у Агаты Муцениеце.
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По словам коллег артиста, Павел Прилучный хочет вернуть экс-супругу, но не понимает, как это сделать. Агата Муцениеце сейчас очень востребована – у нее сейчас много съемок и свое шоу. Можно предположить, что после предательства она не простит бывшего возлюбленного.

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Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Актриса Мирослава Карпович же тяжело переживает разрыв с коллегой. Ее настигла участь Муцениеце. Причиной расставания, по версии знакомых знаменитости, могла стать ее фотосессия в свадебном платье и слухи о грядущей женитьбе пары. Видимо, ставший холостяком Павел Прилучный был не готов к такому быстрому развитию отношений и вновь связывать себя узами брака не собирался.

Напомним, была информация о том, что после развода с женой актер с любовницей переехали из дома, в котором он жил с семьей. По версии друзей Павла Прилучного, особняк артиста сейчас выставлен на торги. Пара покупала его за 180 миллионов, а выплатить за него осталось еще порядка 70 миллионов рублей. Поговаривают, что жил актер все-таки со своей новой пассией в доме друзей.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками – Мирославой Карпович и Юлией Франц. При этом, по слухам, Франц такой "четырехугольник" надоел и она ретировалась.

Как писали "Дни.ру", Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в июне этого года. В апреле звезда рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа.

Автор: 28 октября 2020, 09:32 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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