Щека к щеке: Прилучный рассекретил занявшую место Муцениеце актрису

Минувшим летом поклонники сериала "В клетке" получили грустные новости – во втором сезоне картины не будет Агаты Муцениеце. Актриса исполняла в проекте главную женскую роль. Примечательно, что центрального мужского персонажа теленовеллы играл на тот момент уже бывший муж знаменитости Павел Прилучный.
Продюсеры "В клетке" быстро нашли замену Муцениеце. Киношники долгое время скрывали личность новой участницы съемочного процесса. Ходили слухи, что возлюбленную героя Павла Прилучного сыграет звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович.
В личном микроблоге Павел опроверг домыслы фанатов. Артист опубликовал снимок, созданный на площадке сериала "В клетке". Знаменитость позирует с актрисой Верой Панфиловой. Артисты стоят щека к щеке. Поклонники пришли к выводу, что Панфилова стала заменой Муцениеце.
Напомним, Вера Панфилова – дочь певца Константина Кинчева. Наследница лидера коллектива "Алиса" снималась в проекте "Про Веру". Картину показывали на Первом канале.
Известно, что Вера Панфилова была избранницей Ивана Янковского. Эти отношения длились семь лет. Минувшим летом артисты завершили роман. О расставании актриса сама рассказала прессе.
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