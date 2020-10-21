"Я не должна была": Старшенбаум проговорилась об интимном эпизоде с Матвеевым

В Сети состоялась онлайн-премьера сериала "Шерлок в России". Актриса Ирина Старшенбаум удивила неожиданным заявлением.

Сериала "Шерлок в России" стартует на видеоплатформе START с 22 октября. Режиссером картины выступает Нурбек Эген. Главные роли в телепроекте исполнили Максим Матвеев, Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум, Константин Богомолов и другие.

По словам Максима Матвеева, "Шерлок в России" – это не экранизация классики. Это фантазия о том, как персонаж рассказов Артура Конан Дойла оказывается в нашей стране. Знаменитый сыщик, по задумке киношников, начнет меняться в новых условиях. В книгах Шерлок Холмс никогда не идет на поводу у чувств, однако в новом сериале у героя будет любовная линия.

Поговорили участники онлайн-премьеры о возможности появления второго сезона сериала "Шерлок в России". Для продолжения теленовеллы кто-то в шутку предложил следующий сюжет: дескать, в холодном климате Санкт-Петербурга у Холмса начинаются проблемы с потенцией. Теперь у героя главная задача – вернуть мужскую силу, в противном случае его последней любовницей станет Софья, героиня Ирины Старшенбаум. Часть с таким сюжетом может носить название "Последнее тело Холмса".

Во время обсуждения актриса Ирина Старшенбаум внезапно заявила сквозь смех, что в пикантных эпизодах "Шерлока в России" на самом деле участвовала не она. Обнаженное тело в кадре не ее, а дублерши. Выдав секрет знаменитость осеклась.

"Это не мое тело в кадре, это дублерша! Ой, я, наверное, не должна была этого говорить?" – заметила артистка.