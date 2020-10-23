"Не узнать": Матвеев без парика и грима шокировал народ

Супруг актрисы Елизаветы Боярской, Максим Матвеев, обладает восьмая привлекательной внешностью. Артисту часто достаются роли красавчиков. Видимо, 38-летнему актеру надоели однотипные персонажи.
В микроблоге знаменитости появилось свежее фото. Максим Матвеев запечатлен в непривычном образе. Артист надел очки и наклеил густые усы. У него растрепаны волосы – жиденькие пряди безуспешно скрывают большие залысины.
"Мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы... Отличная фраза! Пусть останется на память... А в остальном, прекрасная маркиза.... 🤪", – прокомментировал фото актер сериала "Триггер".
Пост Максима Матвеева шокировал интернет-пользователей. Первыми на необычное фото отреагировали коллеги артиста. "Наконец-то стал собой!" – написал в комментариях Максим Виторган. "Как я рада тебя видеть без париков и грима", – пошутила артистка Ирина Старшенбаум.
Поклонники сравнили Максима Матвеева с персонажем картины режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман" Анатолием Новосельцевым. Многим интернет-пользователям усы напомнили о знаменитом тесте артиста Михаиле Боярском.
"Товарищ Новосельцев??? Похож.👌👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "😂😂😂не узнать!", "С первого взгляда не узнала :))", "Ахахаххахахв, это лучшая прическа из всех, что были🤩🤩🤩", "Ооо! С кем поведешься! Тысяча чертей! 😂😂😂", "до чего человека карантин довел😂", "Так вот какой Вы без грима…" – рассуждали поклонники Максима Матвеева.
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