Евгения Петросяна срочно госпитализировали

Появилась информация о том, что Евгений Петросян попал в больницу. По некоторым данным, 75-летний артист мог заразиться тяжелой болезнью.

Коронавирус косит всех подряд, вне зависимости от их статуса, происхождения и успешности. Отечественный шоу-бизнес буквально взвыл от атаки зловредной инфекции. Причем особенно опасно, если ею страдают именно пожилые люди. Так, появилась информация, что срочно госпитализирован Евгений Петросян. У прославленного юмориста как раз подозревают коронавирус.

Сообщается, что 75-летнего артиста увезла карета "скорой помощи" в одну из столичных клиник. При этом его самочувствие характеризуется как удовлетворительное. Отметим, что пока ни сам Евгений Петросян, ни его молодая супруга Татьяна Брухунова не подтвердили, но и не опровергли данные о госпитализации. Если это правда, то жена юмориста осталась с маленьким сыном Ваганом одна.

Впрочем, очевидно, что с воспитанием малыша Татьяне помогают специально обученные люди. Так же, как и с готовкой, к слову. Сама Брухунова этого не скрывает. Зато у Татьяны прекрасно получается ходить на премьеры спектаклей и делать покупки. Да и просто выгуливать Вагашу в коляске по осенним московским улицам.

Кстати, если неутешительный диагноз у Евгения Петросяна подтвердится, то той же Татьяне Брухуновой, Вагану и их персоналу придется не только изолироваться, но и пройти тесты на коронавирус. Ведь известно, что эта инфекция весьма заразна. Правда, при этом каждый человек переносит ее очень индивидуально.

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