Петросян довел звезду "Кривого зеркала" до инфаркта

Карен Аванесян недавно отпраздновал 63-й день рождения. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, юморист продолжает работать над новыми проектами и надеется, что пандемия коронавируса не порушит планы.

Восемь лет назад артист перенес инфаркт. По словам звезды, это случилось после съемок программы Евгения Петросяна. Комик два дня провел на сцене, и напряженный график вымотал его до предела. Сразу после окончания шоу Карена Аванесяна отправили в больницу. Врачи установили в сердце артиста стент.

"После операции я был как новенький", – шутит юморист. Звезда "Кривого зеркала" отметила, что до сих пор соблюдает специальную диету и регулярно наблюдается у специалистов. Правда, спортом артист все-таки не занимается. "Ходить очень люблю, минимум пять километров в день стараюсь проходить", – делится Карен Аванесян.

Сейчас комик работает над новой программой, которая выйдет в эфире "России 1" после новогодних праздников. По словам сатирика, он снимается вместе с Еленой Степаненко. В шоу пара выступит в качестве ведущих, а также представит зрителям собственные номера.

Карен Аванесян жалуется, что из-за пандемии очень мало концертов. Как отметил артист, последний раз он выступал перед людьми еще в начале сентября. Впрочем, комик все равно рад, что ему удается реализовывать свои проекты, несмотря ни на что.

Главное, что рядом со звездой есть человек, готовый разделить и радость, и горе, – это супруга Нонна. Пара живет душа в душу, и жена сопровождает юмориста не только на отдых, но и на гастроли. "Мы понимаем друг друга и любим", – радуется Карен Аванесян.