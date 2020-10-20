"Совсем мальчишка!": народ ахнул от молодости и красоты Петросяна

Комик разобрал фотоархив. Юморист Евгений Петросян поделился воспоминаниями.

Артист наткнулся на фото, созданное в далеком 1964 году. На снимке запечатлен 19-летний Евгений Петросян. По словам комика, несмотря на юный возраст, уже тогда он гастролировал в Ленинграде с Государственным оркестром под управлением Леонида Утесова.

Петросян хорошо помнит обстоятельства, при которых сделан кадр. Артист находился в гостинице "Октябрьская" и обзванивал авторов, которые создавали для него и его коллег шутки.

"Раньше авторы писали – артисты исполняли. А сейчас молодым из нашего дела даже странно слышать о том, что артист эстрады исполняет не то, что он сочинил, а то, что ему придумали авторы", – рассказал Евгений Петросян в личном микроблоге.

Комик добавил, что в разное время на него работало от десяти до 20 авторов одновременно. Материал Петросяну всегда писали настоящие профессионалы. Репертуар, по словам Евгения Вагановича, получался разнообразным и, что главное, нравился зрителю.

В комментариях к публикации подписчики обсуждали не творчество Евгения Петросяна, а его внешность. Народ ахнул, увидев молодого Петросяна на фото. Пользователи Сети отмечали, что артист был привлекательным мужчиной.

"Ну, очень красивый, до неприличия 👍❤💋💋💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой красавец.. однако! 👍", "Такой хорошенький!", "Ваш сын похож на вас, профиль ваш", "💥❤️💥Хорошенький такой!!! Совсем мальчишка! А Вы почти не изменились, Евгений Ваганович!!!🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃", "Какой красавчик был! Но Вы стареете тоже красиво! Старость только дуракам вредит, а умных она совершенствует!" – рассуждали поклонники Евгения Петросяна.