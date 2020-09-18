Стриженова показала подросшего внука: Копия дедушки

В 2018 году старшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых Анастасия родила сына. Мальчика назвали в честь отца – Петром. Молодая семья проживает в США.
Недавно же Анастасия вместе с сыном решила навестить знаменитых родственников. Правда, по печальному поводу: на прошлой неделе умерла мама Екатерины.
Дочь и внук телеведущей побудут в России некоторое время, а потом снова вернуться домой. Чтобы мальчик не скучал, Екатерина решила записать его на занятия к педагогу по развитию, который занимается со многими детьми из звездных семей: дочерью Леры Кудрявцевой, наследницей Тимати и другими.
Видео с недавнего занятия Стриженова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. На кадрах видно, как Петя слушает сказку от учителя.
Мальчик покорил многих пользователей Сети. Они отметили, что Петя является копией своего знаменитого дедушку Александра. "Очень похож на деда Сашу, красивый и умный малыш. Здоровья вам и мира", – написала одна из поклонниц.
Некоторые подписчики с трудом представляют Екатерину в роли бабушки, ведь актриса очень молодо выглядит, даже называют ее школьницей. Ранее "Дни.ру" писали, как Стриженова впечатлила интернет-пользователей внешним видом.
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