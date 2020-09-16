Стриженова трогательно простилась с умершей матерью: Наконец встретится с папой

На прошлой неделе сестра Екатерины Стриженовой сообщила о смерти матери. В октябре этого года Валентине Токмань исполнилось бы 80 лет.

Все это время телеведущая не комментировала горе. Наконец, в канун девяти дней звезда опубликовала трогательный пост в личном блоге. Артистка отметила, что семья боролась до последнего, и врачи сделали все, что смогли.

Екатерина Стриженова считает, что все в руках Бога, и если жизнь после смерти действительно существует, ее мать ждет приятное путешествие. "Наконец встретится с папой", – подытожила телеведущая.

Как рассказала артистка, родительница осталась одна в 36 лет – отец скончался от рака. Все эти годы женщина ни на что не жаловалась, у нее все было хорошо. "Она всегда кого-то спасала, помогала", – делится Екатерина Стриженова.

Звезда отметила, что они с сестрой теперь навечно будут под присмотром мамы. Также она попросила подписчиков обнять своих родителей в память о Валентине Яковлевне.

Напомним, мать Екатерины Стриженовой родилась в 1940 году, по образованию филолог. Преподавала русский и иностранный языки, а позднее работала в администрации президента. После смерти любимого супруга замуж так и не вышла.

В комментариях поклонники поддержали телеведущую. "Жалко очень. Вечная память. А каких детей воспитала. Наидобрейших. Добрых (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Светлая память 🙏🏻 Душа пошла на новый виток жизни. Я верю в это", "Мои соболезнования", – написали в комментариях.