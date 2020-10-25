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"Голову тебе буду резать": на звезду "Дома-2" напали на рынке

Юлия Ефременкова. Фото: www.instagram.com/efremenkovvva/
Участники шоу "Дом-2" попали в скандальную историю. Юлия Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир получили угрозы расправой.
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Пара отправилась на столичный рынок, где планировала закупиться. Юлия Ефременкова рассказала, что ей приглянулся один из товаров на прилавке, и она взяла его в руки. После этого на нее накинулась продавщица и другие торговцы.

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Женщины начали ругаться. Мондезир вступился за избранницу, но на него тут же набросились стоявшие рядом продавцы. Участница телестройки отметила, что они, как крысы, налетели на них всей стаей. По словам девушки, одним из нападавших был мужчина, годящийся Мондезиру в отцы, он ударил его исподтишка.

По словам Юлии, продавщица стала угрожать ей. "Голову тебе буду резать", – поделилась звезда шоу "Дом-2" словами торговки. Кроме того, у Ефременковой во время перепалки украли телефон, но случайный прохожий это заметил. Через три часа появилась полиция, которая забрала участников инцидента.

Теперь звезда шоу "Дом-2" намерена написать заявление. Кроме того, она добавила, что ей стали поступать угрозы в официальный аккаунт в соцсети. Некие люди просят удалить ролики в "Сторис", в противном случае обещают "проблемы". Юлия пообещала, что не оставит так эту ситуацию. Ефременкова заявила, что будет судиться с обидчиками.

Автор: 25 октября 2020, 13:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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