Звезда "Дома-2" лишилась части тела из-за ошибки врачей

Молодой человек получил серьезную травму. Он случайно разрезал себе ногой дверь и его на скорой отправили в госпиталь. Однако там его не принимали почти пять часов, затем взяли тест на алкоголь, а когда в крови обнаружили спиртное, страховая отказалась оплачивать расходы.
Все это время Мондезир Свет-Амур истекал кровью, но врачи не сделали ровным счетом ничего. Они даже не помогли экс-участнику "Дома-2" остановить кровотечение... По словам Юлии Ефременковой, помочь ее возлюбленному согласились за 800 евро, а так как их с собой не было, его просто выставили за пределы больницы.
Девушка винит во всем турецкую медсистему. В итоге паре пришлось еще полночи разъезжать по другим госпиталям в поиске того, кто сможет зашить палец Мондезиру Свет-Амуру. По словам модели, им пришел на помощь охранник отеля, который на собственной машине возил ребят по клиникам.
В личном блоге звезда шоу "Дом-2" отметила, что не может показать реальную фотографию травмы, так как соцсети не пропустят. Как выяснилось, из-за того, что молодому человеку не оказали своевременную помощь, он лишился части пальца.
Популярные темы форума
Не глотает
Умерла 19-летняя дочь
Опрос! Где бы вы жили?
Новый подарок дедушке Путлеру
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
А вы бы хотели родиться мужчиной?
какие мужики сейчас в моде?
Вы верите в мистику?
Путин призвал к прекращению огня
Парни считают меня доступной