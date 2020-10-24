Подставили Муцениеце: возлюбленная Прилучного объявила о расставании

Теперь Павел Прилучный намерен забыть о прошлой возлюбленной и начать строить любовные отношения с начинающей актрисой.
Накануне Вера Панфилова похвасталась крепкой дружбой с главным героем сериала "Мажор". Однако могли ли их приятельские отношения перерасти во что-то большее? Поводом для обсуждения личной жизни актеров стал снимок в личном блоге Прилучного.
Звезда не постеснялась заявить о своих похождениях. Ведь близкие знакомые Павла уже рассекретили его семейное положение и признались, что молодой человек давным-давно собрал свои вещи и съехал от Мирославы Карпович.
Стоит отметить, что актриса, прославившаяся благодаря многосерийной киноленте "Папины дочки", серьезно восприняла расставание с артистом. Девушка написала гневный пост в "Инстаграм".
"Мама говорила, что человеку нужно только самое необходимое. Остальное – это показуха. Я знаю, что такое любовь. Дерьмо случается", – публично заявила Карпович.
Многочисленная аудитория не стала сочувствовать Мирославе, а только напомнила, что на чужом счастье, счастья не построишь. Поговаривали, что одна из "Папиных дочек" является главной разлучницей 2020 года.
По мнению общественности, из-за нее Павел Прилучный слетел с катушек и бросил Агату Муцениеце с детьми.
Популярные темы форума
Зверушки
Жизнь заканчивается после 30
Подмышки
Мой ник
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Гименопластика
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Блогер умер от короны
Ты патриот России?
Бизнесмен это призвание ?