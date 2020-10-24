"Чтобы балкон выглядел наряднее": шкуры убитых животных в доме Михалкова потрясли россиян

Накануне супруга режиссера Татьяна Михалкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором можно увидеть, как семья отметила юбилей Никиты Сергеевича. Так, в кадр попали мужчина, который виртуозно играет на фортепиано, а также другие гости, наслаждающиеся мелодией.
В глаза подписчикам бросился балкон, на котором висят шкуры животных, в доме Михалковых. Среди них оказались зоозащитники, выразившие свое возмущение. "Зачем столько смертей?", "Бедные животные", "Зачем убивать красивых животных, чтобы балкон выглядел наряднее?", "Меха от моли проветриваются?", – написали пользователи Сети.
Татьяна Евгеньевна не стала отвечать на критику подписчиков.
Напомним, недавно Михалкова с 75-летием поздравил Владимир Путин. Президент России поднял бокал шампанского за здоровье прославленного режиссера во время трансляции. Никита Сергеевич поддержал лидера, глотнув тот же напиток.
В эфире программы "Вечерний Ургант" посмеялись над диалогом Путина и Михалкова. Ведущий шоу обыграл, что происходило за кадром их беседы.
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