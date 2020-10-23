Фанат украл у Михалкова самое дорогое и поплатился

По поводу программы "Бесогон", автором которой был режиссер, до сих пор в Сети идут споры. Некоторые считают передачу слишком резкой, другие же полностью согласны с мнением ведущего.
Среди поклонников творчества Никиты Михалкова оказался и блогер Роман Ерохин. На своем ютуб-канале парень публиковал материалы, которые считал интересными, среди видео можно было найти и выпуски "Бесогона". Причем он не претендовал на авторство и сохранял все логотипы, которые обозначали, кто причастен к созданию шоу.
Однако такое Никите Михалкову не понравилось. Режиссер отправился в суд и потребовал удалить все 155 выпусков своей программы со стороннего ресурса. В итоге канал Ерохина заблокировали. Блогер вину не признает и не понимает, почему артист решил так поступить, ведь он ничего не нарушал.
Напомним, несколько дней назад Никите Михалкову исполнилось 75 лет. В юбилей он вспомнил забавную историю из прошлого. В 1994 году режиссера номинировали на "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем". Артист так волновался, что в очередной раз не получит награду, что порядком поднабрался спиртным.
В итоге после вручения звезда направила в отель, а наутро.. не обнаружила статуэтки. Позднее выяснилось, что пьяный Михалков забыл "Оскар" в машине. К счастью, приз в итоге ему вернули.
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