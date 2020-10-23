На Первом канале посмеялись над выпивающим шампанское с Путиным Михалковым

21 октября 2020 года Никите Михалкову исполнилось 75 лет. С событием прославленного режиссера поздравил Владимир Путин. Президент России выпил шампанское за здоровье Никиты Сергеевича. Над этим моментом пошутили в шоу "Вечерний Ургант".

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