"Весь день провели на МРТ": Пригожин доставил в больницу травмированную Валерию

Валерия и Иосиф поделились в "Инстаграм" множеством снимков, сделанных на курорте. Так, поклонники узнали, что супруги не только загорают и плавают, но и занимаются спортом.
Весьма неожиданной публикацией продюсера стало видео, на котором запечатлена Валерия с травмой колена. На кадрах видно, как певица находится на приме у врача, который старается вылечить ее ногу. Под видео Пригожин написал: "Весь день провели то на консультациях, то на МРТ, то на уколах".
Стоит отметить, что в кадре Валерия вела себя отстраненно от мужа, который в это время посмеивался над ней. Остается только догадываться, по чьей вине певица оказалась в больнице, ведь подробностей супруги не раскрыли.
"Валерия говорит, что я садист", – на что-то намекнул Пригожин.
Напомним, недавно певица призналась, что с годами ее отношения с мужем стали только крепче и романтичнее. Она Валерия не стала скрывать: бывают тяжелые периоды. Несмотря на ссоры, артистка помнит, что над союзом необходимо работать
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