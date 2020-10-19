"После свадьбы не виделись": как Пригожин отреагировал на известие о беременности

В семье певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина грядет пополнение. О том, что скоро появится малыш, продюсер узнал через соцсеть.

В конце августа младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой. Молодая женщина выбрала для самого важного дня платье с пышной юбкой пудрово-розового цвета. Едва некоторые поклонники увидели наряд, то почему-то предположили, что Лиана беременна. Дескать, этим и обусловлен выбор наряда с такой юбкой, скрывающей талию невесты.

И вот на днях Арсений и Лиана объявили о том, что действительно вскоре станут родителями. Отметим, что младшему сыну певицы Валерии 21 год. Журналисты немедленно связались с продюсером Иосифом Пригожиным, чтобы узнать его реакцию на известие о скором прибавлении в семействе.

Он признался, что узнал радостную новость совсем не от Арсения и Лианы. "Сегодня время такое, что мы узнаем все из средств массовой информации. Мы догадывались, но… Я вот узнал сегодня из его "Инстаграм", – сообщил продюсер.

Иосиф Пригожин объяснил, что виной разлуки с Арсением и Лианой является злосчастный коронавирус. "Дело все в том, что пандемия, после свадьбы мы не виделись ни разу с ним. Мы разговаривали по телефону, он потом болел и вообще. И Валерия не виделась, естественно, мы же пандемию выдерживаем", – рассказал Пригожин.

При этом продюсер уточнил, что Арсений звонил Валерии в пятницу, 16 октября, и предупреждал ее, чтобы она ждала новостей на следующий день. И именно в субботу, 17 октября, Шульгин и Волкова объявили о том, что в скором времени станут родителями.

"У нас будет ребенок ❤️ Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большууущей любви. Люблю тебя сильно-сильно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявил Арсений, обнародовав фото, на которых запечатлен с сильно округлившейся женой. Лиана, показав аналогичные кадры, написала: "Не передать словами что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому...🤍🤍🤍 Я люблю тебя безмерно".

Арсений даже показал короткое видео с процедуры УЗИ. Однако младший сын певицы Валерии пока держит в секрете пол будущего малыша. Отметим, что сама будущая бабушка пока воздерживается от комментариев.