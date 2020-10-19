"Разные бывают периоды": Валерия откровенно об отношениях с мужем

Валерия и Иосиф сыграли свадьбу в 2004 году. С тех пор певица и продюсер прошли через многое, их отношения нельзя назвать простыми. Но несмотря на ссоры, артистка не забывает, что над союзом нужно работать.
С годами супругам удалось сделать свои отношения более романтичными. Валерия призналась, что еще больше стала ценить происходящее с ней. "Разные бывают периоды у каждой пары, но знаю одно: над долгими отношениями надо трудиться", – сказала артистка.
Общих детей у супругов нет. У каждого есть по наследники от предыдущих браков Пригожин воспитал трех отпрысков: сына Дмитрия и дочерей Данаю и Елизавету. Валерия же подняла на ноги дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. Последний несколько недель назад сыграл свадьбу.
К слову, скоро в семье певицы произойдет пополнение. Супруга Арсения Лиана ждет ребенка. Молодожены обнародовали совместную фотографию, на которой можно увидеть округлившийся живот девушки. Влюбленные получили множество поздравлений от пользователей Сети.
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