"Разные бывают периоды": Валерия откровенно об отношениях с мужем

Валерия и Иосиф Пригожин – одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Супруги в браке уже 16 лет. Недавно певица рассказала, в чем секрет долгих отношений.

Валерия и Иосиф сыграли свадьбу в 2004 году. С тех пор певица и продюсер прошли через многое, их отношения нельзя назвать простыми. Но несмотря на ссоры, артистка не забывает, что над союзом нужно работать.

С годами супругам удалось сделать свои отношения более романтичными. Валерия призналась, что еще больше стала ценить происходящее с ней. "Разные бывают периоды у каждой пары, но знаю одно: над долгими отношениями надо трудиться", – сказала артистка.

Общих детей у супругов нет. У каждого есть по наследники от предыдущих браков Пригожин воспитал трех отпрысков: сына Дмитрия и дочерей Данаю и Елизавету. Валерия же подняла на ноги дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. Последний несколько недель назад сыграл свадьбу.

К слову, скоро в семье певицы произойдет пополнение. Супруга Арсения Лиана ждет ребенка. Молодожены обнародовали совместную фотографию, на которой можно увидеть округлившийся живот девушки. Влюбленные получили множество поздравлений от пользователей Сети.