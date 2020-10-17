"Мы их портим": Пригожин поддержал высказывание Цискаридзе о звездных наследниках

Эту ситуацию звезды российского шоу-бизнеса смогли обсудить еще в начале года. Тогда коллеги Любови Успенкой охотно защищали королеву шансона и осуждали нерадивую дочь.
Однако позже выяснилось, что и народная артистка допускала массу ошибок в воспитании своей дочери. По словам Татьяны Плаксиной, все детство мать издевалась над ней и подвергала насилию.
Иосиф Пригожин долго отмалчивался и только после громкого заявления премьера балета Большого театра высказал свое мнение. Музыкальный продюсер уверен, у знаменитых и богатых родителей в отношениях с детьми должна быть субординация.
Пригожин не отрицает, что состоятельные люди готовы отдать своим чадам все, но и в такие моменты нужно знать меру. Муж певицы Валерии призвал обеспечивать детей "не рыбой, а удочкой".
Несмотря на то, что музыкальный эксперт частично согласился со словами Николая Цискаридзе, он добавил, что звездные наследники не должны испытывать тяготы родителей.
"Пока мы их кормим всеми благами, которыми мы не обладали, мы этим их портим. Они должны думать, как завоевать уважение родителей", – заверил Пригожин.
Остается только гадать, действительно ли сильная любовь Успенской погубила ее родную дочь. Или Татьяна Плаксина не справилась с самостоятельной жизнью за границей?
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