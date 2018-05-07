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Май 7, 2018
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Брюки с лампасами и огромное жабо: Валерию не узнали в Кремле

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Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина. Гостями торжественного мероприятия стали политики, представители общественности, деятели культуры, ученые, спортсмены и звезды шоу-бизнеса.

На мероприятии были замечены репер Тимоти, актер Сергей Безруков, фигуристка Алина Загитова, режиссер Федор Бондарчук, голливудская знаменитость Стивен Сигал и многие другие. Среди этой разномастной публики особо выделилась певица Валерия, которая пришла на церемонию под ручку со своим супругом продюсером Иосифом Пригожиным.

Исполнительница облачилась в классический вариант: "белый верх, черный низ". Блузка была отделана огромным жабо, а брюки украшены лампасами. Фанаты отметили, что в таком наряде можно и на параде выступить. "Ой, сразу и не узнала вас, Валерия! Солнышко не только на улице, но и в вашем сердце! Вся светится изнутри, такая позитивная, жизнерадостная, лучистая! Приятно на вас смотреть!", "Одежда просто бомбическая! Все учтено 👌и даже помада не в тон сумочке, брюки с лампасами( ведь это практически парад, ну или там форма одежды парадная!) одним словом, крутая с головы до пят!!!", - писали поклонники в соцсетях певицы. 


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