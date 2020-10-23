"Не дай бог такую внучку!": гулящая Анна Калашникова не дает покоя вдове Этуша

Имя Елены Этуш опять в заголовках новостей. Казалось бы, не актриса, не светская львица, сидит себе скромно дома да убирает за блюющей кошкой с дорогих ковров в кабинете покойного мужа. Но журналисты не дремлют! И каждое слово, каждый новый пост вдовы великого актера превращают в новостной повод.

"Вдова Этуша – звезда светской хроники, людям интересно о ней читать, как о Цымбалюк-Романовской, Кравец, Калашниковой и Волочковой", – уверены репортеры. Но далекой от светской жизни и новоявленных "звездулек" Елене Евгеньевне даже имена многих из них незнакомы.

"Простите мне мою необразованность, а Кравец и Калашникова, это кто?" – обратилась вдова к своим многочисленным друзьям в социальной сети "Фейсбук". "Она зашипела и замахала руками" – писали о жене агронома мадам Петуховой Ильф и Петров в романе "12 стульев". Зашипели и замахи руками и друзья Елены Этуш, сообщая ей о подвигах упомянутых особ. Мол, как ты не знаешь!

"Короче, одна с Шаляпиным крутила, родила от него, а потом Малахов сказал, что не Прохора сын. Тот в слезы, убежал. И все это перед свадьбой. Она у ЗАГСа ждала, он не пришел, ну странно, почему? – рассказали Елене Евгеньевне о гулящей светской львице – Не дай бог такую внучку!"

Расписали под Хохлому вдове и биографию актрисы, певицы и модели Алены Кравец: "Это богачка с Рублевки, тоже певица, но песен как и у предыдущей никто не слышал (справедливости ради надо заметить, что только что состоялся релиз ее песни "Между нами", лидирующей по скачиваниям – Прим. ред.). Прислугу чмырила, с подругой дралась, мужа на измене ловила, уходила, и прочее".

"Это, конечно, интереснее кошки!" – иронизирует вдова Этуша. Хотя, как справедливо заметила одна из ее подруг, "кошка – это очень невинный повод для желтой прессы. У других же "светских селебрити" такие порой поводы, что думаешь невольно: чего только не придумают, чтобы напомнить о своём существовании".