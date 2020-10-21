Ни стыда, ни совести: тошнотворное происшествие возмутило друзей вдовы Этуша

Сегодня имя очаровательной вдовы Владимира Этуша все чаще мелькает в заголовках новостей. То она костерит певицу Славу, то извиняется за свою несдержанность. То рассказывает о блюющей в кабинете покойного мужа переевшей кошке, то удивляется реакции прессы на это событие. Словом, интерес к 55-летней Елене Этуш огромный. "Она – звезда светской хроники, людям интересно о ней читать, как о Цымбалюк-Романовской, Кравец, Калашниковой и Волочковой", – полагают журналисты. И этот интерес своими неоднозначными публикациями только подогревают.



Конечно, Елена Этуш не предполагала, что ее бытовые посты на личной странице в социальной сети "Фейсбук" могут вызвать такой огромный интерес. Особенно она была поражена тому, как пресса все подает и интерпретирует.

"Кошку кормлю без ограничений: как поест, миска снова полна. В результате она обожралась и наблевала на ковёр в комнате Владимира Абрамовича!" – написала Елена Этуш. Казалось бы, бытовая история. Но журналисты стали изгаляться на все лады. "Нажралась и стошнило на ковер: шокирующее признание вдовы Этуша" – это был самый нейтральный из новостных заголовков.

"Клиника!", "Мочить за такое надо!", "Идиоты!", "Уроды", "Ни стыда, ни совести", – возмущены бесстыдством прессы друзья вдовы Этуша. Многие ее поддерживают и советуют не обращать внимания на дураков. "Вы очень порядочный и хороший человек. К Вам не липнет грязь никакая. И вот такими подлыми и мелкими уколами пытаются Вас очернить. Противно!", "Вам терпения и юмора перенести все это", – пишут люди в комментариях под постом вдовы Этуша на "Фейсбуке".

Мудрая Елена на всю это мышиную возню смотрит философски и с иронией. "Раз я реального повода не даю, значит, его надо сочинить. Вот казалось бы: пост про кошку. Куда уж невинней. Но при желании они и из такого извлекут то, что им нужно, – говорит она о глупых журналистах. – Подобного рода публикации – это даже хорошо в какой-то мере. Это говорит о том, что они пишут это "на безрыбье". Ничего реально компрометирующего нет, поэтому хоть про кошку написать, присобачив вот такой заголовок".

