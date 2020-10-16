"Сама виновата!": оскандалившаяся вдова Этуша объяснилась за смачный плевок в певицу Славу

"Господи! "Певица" Слава и ее дочка поют?! Да они обе разговаривают так, что хочется разбить телевизор. Только чтобы их не слышать больше никогда!" – эмоционально написала Елена Этуш на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Как будто она в унитаз мордой разговаривает. А у дочки еще и дефекты речи. А манера говорить – как будто их только вчера с помойки вывезли".
Эти откровенные суждения произвели эффект разорвавшейся бомбы. Но Елена Этуш, как оказалось, меньше всего такого ожидала. "Не думала, что мой пост о певице Славе будет иметь такое широкое распространение. Если честно, не понимаю, кому интересно мое мнение за пределами моей страницы. Но "Фейсбук" – публичное пространство. И критика в нем должна быть корректной, – говорит вдова Этуша. – Я сожалею о своем некорректном комментарии и приношу извинения за его неподобающую форму".
"Я сама виновата, – продолжает оскандалившаяся Елена Этуш. – Подставилась. Забыла, что меня читают. На будущее умнее буду. Я должна была высказать все то же самое, но в корректной форме – красиво и литературно. Мне следует выбирать более корректные выражения с учетом того, что их могут цитировать СМИ. Так что вину признаю".
Случившееся своим подписчикам в соцсети вдова Этуша объяснила так: "Невозможно прожить жизнь так, чтобы не совершить недостойных поступков. Но если ты сумел признать, что неправ, и извиниться – ты человек. Я стараюсь" .
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