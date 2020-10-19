Нажралась и стошнило на ковер: шокирующее признание вдовы Этуша

Ничто земное известным людям не чуждо. И хорошо, когда они находят смелость рассказывать прямо о том или ином казусе. Благодаря социальным сетям можно говорить про самые сокровенные вещи.

55-летняя Елена Этуш – вдова скончавшегося полтора года назад актера и педагога Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в браке с артистом почти двадцать лет. Елена Евгеньевна всегда отличалась прямотой суждений. Вот и о неожиданном происшествии, которое произошло дома, она рассказала без прикрас.

"Кошку кормлю без ограничений: как поест, миска снова полна, – говорит Елена Евгеньевна. – В результате она обожралась и наблевала на ковер в комнате Владимира Абрамовича!" После такого шокирующего признания вспомнился профессор Преображенский из булгаковского "Собачьего сердца", который говорил: "Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские". Ковры в квартире легендарного актера тоже вряд ли дешевые, поэтому случившемуся с кошкой Елена Этуш и уделила столь большое внимание, рассказывая про ее физиологические процессы на своей странице социальной сети "Фейсбук".

"Все! С этого дня урезаю пайку! – отрезала принципиальная Елена Этуш. – Но кошка просит все время, а я не могу устоять – веревки из меня вьет. Но теперь все, я кремень!"

Божена Рынска отреагировала на душещипательный пост вдовы Этуша: "Ой, кошек очень дозированно кормить надо. У моей корм лежит, а она все равно мяучит и просит еще. Такие обжоры".