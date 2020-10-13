Беременная Подольская сообщила о расставании с Пресняковым

Наталья Подольская призналась, что вынуждена была принять решение о расставании с Владимиром Пресняковым, когда узнала нечто такое, что все перевернуло в ее восприятии их отношений. Артистке было очень больно.

Сегодня, 13 октября, вышла вторая часть большого интервью Владимира Преснякова, которое он дал Борису Корчевникову в рамках его передачи "Судьба человека". На сей раз в студии вместе с артистом оказалась его жена, популярная исполнительница Наталья Подольская.

Их роман закрутился во Франции в 2005 году, когда там шли съемки развлекательного проекта "Большие гонки". Но тогда Наталья еще не знала, что Владимир Пресняков был женат. Он состоял в браке с Леной Ленской. Когда это стало известно Наталье, она приняла решение расстаться с артистом. Тогда певица отправила Владимиру Преснякову сообщение на телефон, в котором объяснила, что между ними ничего больше не может быть. О личной беседе не могло идти и речи – она на нее просто не решилась.

"Это было очень больно! У меня было ощущение, что отрезала себе руку. Мне было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала. Женат он был! А мне не сказал! Я очень сильно испугалась, потому что для меня роль разлучницы была невозможна. Хотя в то время Владимир с Леной находились на стадии развода", – вспомнила Наталья Подольская.

В свою очередь, Владимир Пресняков признался, что сам не может понять, почему тогда он не смог ей сказать, что был женат. Он сообщил: "О нас писали и говорили все, кому не лень: пресса, телевидение. Лена уже встречалась с другим мужчиной, я тоже ушел в свободное плавание. Слава Богу, что у Лены сейчас все хорошо, она – прекрасная часть моей жизни и очень хороший человек".

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе более десяти лет. В 2015 году у них родился сын Артемий. Сейчас певица ждет второго ребенка.