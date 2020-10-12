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Шоу-бизнес
Лысая и беременная: странный вид Подольской ужаснул россиян

Лысая и беременная: странный вид Подольской ужаснул россиян

Наталья Подольская. Фото legion-media.ru
Накануне Наталья Подольская в личном блоге поделилась кадром со съемок клипа "Плач". Звезда предложила подписчикам угадать, на каком сроке беременности она была во время работы над роликом.
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На снимке певица предстала в странном виде. Артистка стоит вполоборота к зрителям, на ней надет белый халат, который подчеркивает животик. Наталья Подольская смотрит в камеру, чуть приоткрыв рот. Звезда в кадре абсолютно лысая!

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Наталья Юрьевна Подольская певица

Впрочем, понятно, что волосы спрятаны под специальной резиновой шапкой, которая загримирована под цвет кожи. По словам артистки, это были самые легкие съемки клипа в ее жизни, потому что все планы – поясные. Певица лишь пару раз появляется в кадре в полный рост – в белом костюме с баской, которая едва скрывает округлившийся живот.

Поклонники негативно отнеслись к снимку с лысой головой. Они попросили Наталью Подольскую удалить фотографию, так как она пугает. Народ отметил, что подобный образ звезде не идет.

"Честно говоря, пугающее фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не приятное фото. Простите", "Не надо таких фото. Очень страшно и грустно!", "Наташ на хрена тебе это надо ????? Совсем не смешно и не очень приятно на это смотреть.......ты уж извини......будь сама собой", "Неприятно смотреть на такое пугающее фото, сердце сжалось мгновенно
Не пугайте своих поклонников", "Страшное фото", "

Автор: 12 октября 2020, 14:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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