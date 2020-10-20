У Лозы могут отобрать построенный на арестованной земле дом

В далеком 2001 году Юрий Лоза приобрел участок недалеко от Москвы по Новой Риге. По словам артиста, компания, которая продала ему землю, вообще не имела на это права.

Вот уже почти 20 лет артист обивает пороги различных инстанций в попытке узаконить покупку. Певец заявил, что во время сделки ему было сказано, что участок "чистый", не находится под арестом, на территории нет никаких разработок, и принадлежит место одному человеку. В итоге звезду обманули, и судебные тяжбы не закончились до сих пор.

Как оказалось, земля, купленная Юрием Лозой, до сих пор юридически относится к третьим лицам, никак не удается выяснить, что нужно сделать для завершения оформления. Впрочем, последние годы артист отошел от решения этой проблемы. В его поселке множество человек столкнулись с подобной проблемой, но некоторым все же удалось официально оформить участки. Звезда хочет добиться того же.

Впрочем, незарегистрированная земля не помешала Юрию Лозе выстроить дом. Правда, он столкнулся с рядом сложностей. Например, певец не может пользоваться газом, так как для оформления необходимо быть владельцем участка. Подключиться к сантехническим коммуникациям тоже не удается – вода поступает в коттедж из личного колодца.

Пока неясно, когда это закончится и удастся ли артисту оформить все официально. Однако вот уже 19 лет остается риск, что в один прекрасный день появится законный владелец и выгонит Юрия Лозу с участка.