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У Лозы могут отобрать построенный на арестованной земле дом

У Лозы могут отобрать построенный на арестованной земле дом

Юрий Лоза. Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/www.globallookpress.com
В далеком 2001 году Юрий Лоза приобрел участок недалеко от Москвы по Новой Риге. По словам артиста, компания, которая продала ему землю, вообще не имела на это права.
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Вот уже почти 20 лет артист обивает пороги различных инстанций в попытке узаконить покупку. Певец заявил, что во время сделки ему было сказано, что участок "чистый", не находится под арестом, на территории нет никаких разработок, и принадлежит место одному человеку. В итоге звезду обманули, и судебные тяжбы не закончились до сих пор.

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Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

Как оказалось, земля, купленная Юрием Лозой, до сих пор юридически относится к третьим лицам, никак не удается выяснить, что нужно сделать для завершения оформления. Впрочем, последние годы артист отошел от решения этой проблемы. В его поселке множество человек столкнулись с подобной проблемой, но некоторым все же удалось официально оформить участки. Звезда хочет добиться того же.

Впрочем, незарегистрированная земля не помешала Юрию Лозе выстроить дом. Правда, он столкнулся с рядом сложностей. Например, певец не может пользоваться газом, так как для оформления необходимо быть владельцем участка. Подключиться к сантехническим коммуникациям тоже не удается – вода поступает в коттедж из личного колодца.

Пока неясно, когда это закончится и удастся ли артисту оформить все официально. Однако вот уже 19 лет остается риск, что в один прекрасный день появится законный владелец и выгонит Юрия Лозу с участка.

Автор: 20 октября 2020, 14:53 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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