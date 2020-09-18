Юрий Лоза привел доказательства теории плоской Земли: Ни в одной компании не стоит глобус

Когда Лоза учился на географическом факультете Казахского государственного университета, он узнал, что все расстояния измеряются по прямой. При этом в расчет не берется условие, что Земля круглая, отмечает музыкант.
От своего тестя, который больше 30 лет плавал в море, исполнитель песни "Плот" узнал, что капитаны кораблей рассчитывают маршруты только по карте плоской Земли. "Ни в одной компании не стоит глобус", – знает Юрий Эдуардович. Корабли плыли бы неизвестно куда, если бы их капитаны пользовались круглой картой, уверен Лоза.
Еще одно наблюдение, из-за которого артист убежден в плоскости Земли: у самолетов нет устройств, которые позволяют выравнивать нос относительно изгибу планеты. Об этом Юрию Эдуардовичу рассказал его отец, прослуживший в авиации десятилетия.
Климат Земли тоже не дает покоя Лозе. Он считает, что на планете невозможна разница температур в 20 градусов между Северным и Южным полушарием, если планета равноудалена от Солнца.
Некоторые же знания музыкант получил после того, как прочитал книгу "200 доказательств того, что Земля не шар", написанную Эриком Дюбэй.
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