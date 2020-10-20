У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции

Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки после того, как у нее обнаружили опухоль. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Но в организме телесвахи произошли необратимые изменения.

Жизни Розы Сябитовой ничто не угрожает, но очевидно, что теперь она будет совсем другой. Так, например, соведущей популярной передачи "Давай поженимся", как утверждает дочь, больше не нужно крепкое мужское плечо. "Ей уже и физически мужчина не нужен. Сейчас здоровье – главное, операция сложная была. Ей 58. Климакс, пенсия скоро, старость. Ее уборщица напрягает в доме, что тут говорить о постороннем мужчине?" – сообщила Ксения.

Она рассказала, что Розе Сябитовой хорошо с самой собой. "Она привыкла так. Ей хорошо быть одной с животными, много времени отнимает работа, которую она любит. Раньше мама искала себе спутника жизни, а сейчас остановилась – поняла, что бесполезное занятие", – заключила дочь телесвахи.

Зато сама Ксения не так давно вышла замуж во второй раз. Однако теперь она отказалась от пышного торжества с несколькими сотнями гостей, как это было с ее первой свадьбой. К тому же тот брак оказался абсолютно неудачным – он распался буквально через год.

О том браке Ксения не любит распространяться. И все же она сказала: "До брака мы жили по правилам – раздельно, а после Андрей так и не стал со мной жить. Заявил, что в нашей квартире плохая энергетика. Мула осветил мне квартиру, читал намаз. Но Андрею все равно что-то не нравилось. Год я мучилась, а потом развелись".

При этом дочь Розы Сябитовой отметила, что вопреки слухам, ее бывший муж не был альфонсом. "Просто дурак. Ничего не получил после развода, не заработал ничего за счет меня. Зачем женился – для меня вопрос. Родные лишили его наследства из-за того, что он со мной развелся", – отметила Ксения.