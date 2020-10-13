"Вы серьезно?": Володина хочет изменить формат "Давай поженимся" после шуток в адрес Гузеевой и Сябитовой

Вот уже полгода, как Василиса Володина не выходит в эфир передачи "Давай поженимся" на Первом канале. На передовой за подругу отдуваются Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

После начала пандемии коронавируса 46-летняя Василиса заперлась в четырех стенах и не ходит на работу, боясь заразиться опасной болезнью.

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Василиса (настоящее имя Оксана – прим. ред.) ушла в неоплачиваемый отпуск по собственному желанию и пока так и не вернулась. Астролог настаивала на том, чтобы включаться в эфире по "Скайпу", то есть перейти на так называемую удаленку. Однако продюсеры считают, что это не вписывается в формат телешоу. Таким образом, у ведущих накопилась взаимная обида. У Розы с Ларисой – на то, что их коллега бросила свое основное поприще, ведь шоу должно продолжаться. У Василисы – на то, что ей не идут навстречу, пишет "КП".

Съемочная группа соблюдает на передачах все меры безопасности: измеряют температуру, сдают тесты на коронавирус, проводят дезинфекцию.

К слову, Василиса Володина давно наработала себе приличную аудиторию, которая приносит ей доход, передает РИА ФАН. Ведь в программе она снималась аж с 2008 года. Однако дело тут в отношении к делу. К примеру, Лариса Гузеева не раз говорила, что шоу – не только доход. Да и работает она не ради денег. Все, что нужно, у нее давно есть. "Мы должны развлекать зрителей, быть на передовой", – говорила ведущая в своем микроблоге.

Роза Сябитова ее поддерживает. Она считает, что если уйдут ведущие, шоу придется закрывать. А ведь этот проект – работа не только для них, но и для целой армии тех, кто над ним трудится, и их семей. "Если мы не выйдем на работу, кто будет кормить их детей?" – говорила она.



В своем "Инстаграм" Василиса Володина иногда комментирует вопросы подписчиков о том, почему же ее нет в эфире передачи "Давай поженимся". Она довольно резко отвечает на эту тему. "Не интересно, зачем смотреть?"; "Может быть, откроем мою личную "Давай поженимся?" – отрезала она.

Так или иначе, шоу продолжается. А новых ведущих продюсеры передачи брать не хотят. Разве что раньше астролога замещала Тамара Глоба, однако теперь и ее нет в эфирах. Что будет с проектом дальше, покажет время и... рейтинг.