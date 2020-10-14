"Очень боюсь увольнения": ведущая "Давай поженимся" после слухов о закрытии передачи

Говорят, что шоу "Давай поженимся" уже не так актуально, как десять лет назад. Рейтинг у программы все ниже и ниже. К тому же, теперь шоу тянут только две ведущие. Василиса Володина ушла на добровольную самоизоляцию и так и не вернулась. Роза Сябитова рассказала подробно, что происходит на проекте.

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