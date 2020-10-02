"Это жесть!": фитнес-тренер разнесла диеты Малышевой

Телеведущая и врач уже много лет помогает людям избавиться от лишних килограммов. Елена Малышева разработала собственную систему похудения, а также запустила производственную линию диетического питания. Екатерина Усманова раскритиковала советы, которые дает знаменитость.
Сама Усманова начала карьеру в фитнесе больше десяти лет назад. За это время испробовала на себе многие методы похудения и поняла, что лучше всего – придерживаться сбалансированного питания и не мучить организм жесткими ограничениями. Она убеждена, что питаться так, как рекомендует Елена Малышева, не нужно.
Она привела в пример пост теледивы в "Инстаграм", где та советует согласно одному из рационов съедать три яйца и два грейпфрута" в день. "Это просто катастрофа. Это жесть! 2020 год! Я думала, так уже никто не делает!" – возмутилась фитнес-тренер.
Усманова подчеркнула, что каждый человек уникален, и то, что вредно одному, может легко переноситься другими. Например, и она, и ее ребенок, любят и прекрасно переносят молочные продукты, тогда как у многих на них аллергия.
Напомним, ранее в Сети поползли слухи, якобы звезда "Жить здорово!" покинула Первый канал. Подобные разговоры появились из-за того, что уже долгое время в эфир не выходили новые серии шоу. Однако Елена Малышева успокоила поклонников, отметив, что команда передачи просто была в отпуске.
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