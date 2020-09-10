Малышева принесла в студию шоу "Жить здорово" собственную голову

Елена Малышева решила привлечь внимание аудитории к важной теме – болезни Альцгеймера. Чтобы наглядно показать, как протекает заболевание, она вынесла в студию шоу "Жить здорово" собственную голову.

Конечно, речь идет о манекене, сильно напоминающем верхнюю часть туловища телеведущей. Стоит отметить, что деменция поражает именно головной мозг, поэтому больные начинают забывать не только прошлое, но и то, что они делали буквально пару минут назад. Людей с диагностированным Альцгеймером не стоит оставлять одних, так как они способны потеряться даже в собственной квартире.

Как отметила Елена Малышева, никто не может предсказать, коснется ли деменция конкретно вас. Возможно, даже в очень пожилом возрасте вы будете узнавать родных и близких, но есть и другой сценарий. "Или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами", – подытожила телеведущая.

Несмотря на то, что новый выпуск программы "Жить здорово" оказался действительно полезным, многие зрители были в шоке от увиденного. Некоторые отметили, что Елене Малышевой с ее креативом нужно снимать хорроры. Другие же сравнили передачу с иллюстрацией к книгам Стивена Кинга.

Напомним, недавно в Сети поползли слухи, якобы звезда "Жить здорово" покинула Первый канал. Подобные разговоры появились из-за того, что уже долгое время в эфир не выходили новые серии шоу. Однако Елена Малышева успокоила поклонников, отметив, что команда передачи просто была в отпуске.