Довела себя: во время тренировки у Бузовой отнялась рука

По словам звезды, она уже не первый раз обращалась за помощью к специалистам, чтобы привести в порядок конечности. Например, во время одной из первых репетиций певица упала на колени – ей пришлось даже прибегнуть к физиотерапии, чтобы восстановиться.
Также Ольга Бузова пожаловалась, что у нее периодически отнимается рука. "Мне ее поправили. Сегодня на генеральном прогоне снова возникла проблема", – заявила звезда. При этом телеведущая подчеркнула, что, несмотря на травмы, боль и усталость, она получает истинное удовольствие от катания.
Ранее в прессе появилась информация о том, что Ольга Бузова планирует сделать операцию на ноге ради участия в "Ледниковом периоде". Как оказалось, звезда страдает от костных наростов на внешней стороны стопы из-за активного ношения обуви на каблуках. Выяснилось, ранее Ольга Бузова уже делала подобную процедуру, а также одно время не носила туфли, чтобы избежать рецидива, сообщает телеканал 360.
Стоит отметить, что из-за плотного графика артистка ходит на свидания по ночам. На прошлой неделе Давид Манукян опубликовал в личном блоге кадры с поздней встречи с возлюбленной. Девушка пришла в кинотеатр, чтобы поесть, и даже не знала, какой фильм смотрит.
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