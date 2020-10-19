Довела себя: во время тренировки у Бузовой отнялась рука

Ольга Бузова активно тренируется для того, чтобы показать лучший результат во время выступления в шоу "Ледниковый период". Однако не все проходит так гладко, как могло бы – артистка часто травмируется.

По словам звезды, она уже не первый раз обращалась за помощью к специалистам, чтобы привести в порядок конечности. Например, во время одной из первых репетиций певица упала на колени – ей пришлось даже прибегнуть к физиотерапии, чтобы восстановиться.

Также Ольга Бузова пожаловалась, что у нее периодически отнимается рука. "Мне ее поправили. Сегодня на генеральном прогоне снова возникла проблема", – заявила звезда. При этом телеведущая подчеркнула, что, несмотря на травмы, боль и усталость, она получает истинное удовольствие от катания.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Ольга Бузова планирует сделать операцию на ноге ради участия в "Ледниковом периоде". Как оказалось, звезда страдает от костных наростов на внешней стороны стопы из-за активного ношения обуви на каблуках. Выяснилось, ранее Ольга Бузова уже делала подобную процедуру, а также одно время не носила туфли, чтобы избежать рецидива, сообщает телеканал 360.

Стоит отметить, что из-за плотного графика артистка ходит на свидания по ночам. На прошлой неделе Давид Манукян опубликовал в личном блоге кадры с поздней встречи с возлюбленной. Девушка пришла в кинотеатр, чтобы поесть, и даже не знала, какой фильм смотрит.