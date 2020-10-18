"Не имею к этому никакого отношения": Бузову сокрушили слова бойфренда

Рэпер Дава объявил о важной дате, которая касается Ольги Бузовой. Певица огорчена поступком возлюбленного.

Избранник звезды разместил в инстаграм-канале пост о том, что 17 октября – важная для них с Ольгой Бузовой дата. Он пообещал поделиться с фанатами историей об этом дне, которую он никогда не забудет. Рэпер Дава добавил к тексту романтичную фотографию с избранницей.

На вопрос о том, что случилось 17 октября, Ольга Бузова не ответила журналистам. Когда артистка комментировала пост возлюбленного, она едва не разрыдалась. Певица призналась, что дата является личной тайной, которую Дава решил публично раскрыть.

"Это был наш секрет, поэтому с сегодняшнего дня я не имею к этому никакого отношения", – объявила Ольга Бузова. Она отметила, что не отвечает за действия других людей, поэтому не собирается объяснять поведение возлюбленного.

Фанаты звездной пары предполагают, что 17 октября состоялась помолвка Бузовой и Давы. Поклонники надеются, что 34-летняя Ольга Бузова скоро поженится с избранником.

Напомним, что недавно певица появилась на светском мероприятии без нижнего белья. Звезда оголилась, продемонстрировав стройную фигуру. Артистка не постеснялась выйти в свет в откровенном наряде. Ольга Бузова предстала перед публикой в коротком топе, едва прикрывающем грудь.