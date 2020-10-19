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Общество

"Никогда не ем пластиковыми приборами": Бузова рассказала о раздельном сборе мусора

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ежегодно человечество выбрасывает 275 миллионов тонн пластикового мусора. Сохранением природы и экологии озабочены многие политики, деятели культуры, журналисты и эксперты. Не остаются в стороне и российские звезды. К раздельному сбору мусора подключилась певица и телеведущая Ольга Бузова. Что такое ответственное обращение с отходами, как в период пандемии утилизировать маски и перчатки и почему заботиться об экологии нужно уже сегодня – об этом она рассказала в интервью изданию "Русский пионер".
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"Я являюсь лицом нескольких крупных брендов и очень рада, что они упаковывают свои продукты в разлагающиеся и подвергающиеся переработке упаковки, – говорит Ольга Бузова. – Наша с вами природа и земля очень загрязнена пластиком. Помню, как отдыхала в одной азиатской стране и отправилась на пляж на необитаемый остров. И каково же было мое удивление, когда на пляже я увидела кучу пластиковых бутылок, трубочек и пакетов, которые приплывают из моря. Люди, путешествуя на теплоходах или лодках, просто выбрасывают это за борт".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Лично для себя певица, признанная недавно наиболее влиятельной девушкой с самым большим числом подписчиков в Instagram, давно сделала выбор, какой вклад она хочет внести в защиту окружающей природы.

"Хочешь изменить мир, начни с себя", – говорят многие, вот я и начала, – признается звезда шоу-бизнеса. – Я разделяю мусор и всегда подписчикам говорю о важности этого. Я дома никогда не ем пластиковыми приборами. Многие скажут, что это капля в океане, но если каждый откажется от использования как минимум хотя бы одной пластиковой вилки в день, то мы с вами вместе соберем уже не каплю, а целое море".

По словам Бузовой, необходимо объединяться хотя бы в этом вопросе, чтобы обеспечить чистое будущее для наших детей и внуков. "Чем меньше мы будем использовать бумаги, тем больше сможем сохранить лесов. Также мой менеджмент и я сама используем только электронные заметки, мы не ведем список дел и встреч в ежедневниках. Зачем это, если есть возможность все записывать в гаджетах, которые стали уже буквально продолжением нашей руки?".

По словам певицы, очень важна и актуальна сегодня правильная утилизация СИЗ (средств индивидуальной защиты). Материалы, из которых изготовлены маски, перчатки и защитные костюмы, с трудом поддаются переработке. Из-за пандемии коронавируса огромное количество масок и перчаток попало в мусорные контейнеры или даже просто на улицы. Действенного решения этой проблемы международное общество до сих пор не нашло, подчеркивает Ольга Бузова.

"Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал не выбрасывать использованные маски и перчатки в бытовой мусор, – объясняет она. – А все потому, что данные отходы попадают в категорию "Б" – опасные – либо (если это маски и перчатки, контактировавшие с больными непосредственно) в категорию "В" – особо опасные. Обе эти категории отходов требуют либо особого сбора и затем утилизации (чаще всего путем сжигания), либо обеззараживания аппаратными или химическими методами (то есть кварцевания или дезинфицирования спиртом либо хлоркой). Но какой нормальный человек будет делать это дома с одноразовыми масками?".

Санитарные врачи советуют помещать СИЗ в отдельный пластиковый пакет и выбрасывать в серый контейнер. В рамках московской программы по раздельному накоплению отходов во всех московских дворах сейчас установлены синие контейнеры с надписью "вторсырье" и серые – для прочих отходов. Именно в серые контейнеры и нужно выбрасывать отслужившие свой срок медицинские маски и перчатки.

Интервью знаменитой телеведущей пополнило целый ряд публикаций в "Русском пионере" на тему защиты окружающей среды. О том, как важно с детства учить людей не мусорить, пишет в своей колонке основатель "Group-IB" Илья Сачков.

"Я искренне не понимаю, что у человека в голове, когда он кидает мусор на свою землю, – удивляется он. – Я родился в Измайлове, на востоке Москвы, и с 9-го класса (2001–2003 годы) мы сами, без учителей делали с апреля по май субботники, чтобы убирать мусор из Измайловского парка… До слез было обидно, когда на следующий день в местах, где мы очистили лес, опять кто-то кидал мусор".

Как вспоминает Илья Сачков, однажды кто-то выбросил мусор прямо в момент уборки, и тогда у ребят родилась новая методология по борьбе с мусором. Тем, кто это сделал, убедительно дали понять, что землю вокруг нас надо уважать. И этот "силовой" метод оказался очень эффективным.

"Что делать, понятно: история добра – в малых делах. Мы продолжим заниматься исторической памятью, мы продолжим убирать мусор своими руками. Беречь лес от незаконной вырубки и пожаров. Гонять браконьеров с воды да из леса. Маленькими делами, да своими руками. Может быть, именно так и делаются изменения к лучшему", – полагает Илья Сачков.

О том, как важно с юных лет прививать бережное отношение к природе, рассуждает в своей колонке старший вице-президент Private Banking Банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

"Можно заработать на прекрасный дом, только какая в нем польза, если не будет сносной планеты, где его поставить, – уверен бизнесмен. – "Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды". И вот уже, следуя моде на экологию, переодеваемся в искусственные шубы, берем в магазин многоразовые шопперы, учимся "раздельному сбору мусора".

К слову, многие российские знаменитости уже давно озаботились проблемой мусора и раздельным сбором как одним из способов ее решения. В число тех, кто сортирует мусор у себя дома, входят знаменитый телеведущий Андрей Малахов, популярный шоумен Оскар Кучера, певица Вера Брежнева и другие звезды шоу-бизнеса.

Автор: 19 октября 2020, 09:30

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